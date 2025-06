Lecce, chi sarà il nuovo allenatore? Spuntano novità molto importanti per quanto riguarda Di Francesco

Nuovo allenatore Lecce: Eusebio Di Francesco vicino alla panchina giallorossa nonostante la concorrenza degli altri candidati in casa giallorossa. Ecco le ultime

Il Lecce è sempre più vicino a trovare il suo nuovo allenatore: il nome in cima alla lista è quello di Eusebio Di Francesco, tecnico reduce dall’ultima esperienza al Venezia. Nonostante la retrocessione con il club lagunare, Di Francesco è considerato il profilo giusto per aprire un nuovo ciclo in casa giallorossa. La società salentina, infatti, è pronta a voltare pagina dopo l’addio ufficiale a Marco Giampaolo (ex Milan) e punta con decisione sull’ex Roma e Sassuolo per guidare la squadra nella stagione 2025-2026.

La trattativa tra Di Francesco e il Lecce è entrata nel vivo negli ultimi giorni. I contatti tra le parti si sono intensificati e l’accordo appare sempre più vicino. Il nuovo allenatore del Lecce potrebbe dunque essere ufficializzato a breve, con la chiusura dell’intesa che permetterebbe al club di iniziare fin da subito a pianificare il prossimo campionato di Serie A. Un aspetto fondamentale, considerato che il calendario delle operazioni di mercato è ormai alle porte e la definizione dello staff tecnico rappresenta un tassello essenziale.

La dirigenza giallorossa, nelle ultime settimane, ha seguito con attenzione diversi profili, ma Di Francesco è sempre rimasto in pole position. La sua esperienza in massima serie, unita a una filosofia di gioco propositiva e alla capacità di lavorare con i giovani, lo rendono il candidato ideale per il progetto Lecce. Il tecnico abruzzese, dal canto suo, ha manifestato il desiderio di rimanere in Serie A dopo la sfortunata parentesi con il Venezia, e vede nella piazza salentina una grande opportunità di rilancio.

Il nuovo allenatore del Lecce, se tutto andrà secondo i piani, potrebbe essere annunciato entro la settimana. I dettagli dell’accordo sono ancora in fase di definizione, ma le parti sembrano ormai vicine alla fumata bianca. L’intesa prevederebbe un contratto annuale con opzione per il secondo anno, legato ai risultati sportivi. Non è escluso che Di Francesco porti con sé alcuni collaboratori storici, per costruire uno staff tecnico già collaudato.

L’arrivo del nuovo allenatore del Lecce rappresenterebbe un passaggio cruciale per la costruzione della rosa. La società ha già iniziato a sondare il mercato in vista di alcuni rinforzi, ma l’input definitivo sulle operazioni sarà ovviamente affidato al futuro tecnico. Di Francesco potrebbe quindi giocare un ruolo chiave anche nella scelta dei giocatori funzionali al suo stile di gioco, che privilegia il possesso palla, l’organizzazione tattica e l’aggressività nella fase di non possesso.

Il Lecce vuole voltare pagina dopo una stagione con più ombre che luci, e la scelta del nuovo allenatore rappresenta il primo passo concreto in questa direzione. Con Di Francesco al timone, il club punta a consolidare la propria posizione in Serie A, migliorando il rendimento e provando a lanciare definitivamente un progetto tecnico più stabile e ambizioso.

Nei prossimi giorni sono attesi aggiornamenti ufficiali: se l’accordo verrà ratificato, Eusebio Di Francesco sarà a tutti gli effetti il nuovo allenatore del Lecce, pronto a guidare i salentini verso una nuova sfida in massima serie.