Nuovo allenatore Milan, Ancelotti nuovo nome per la panchina dei rossoneri! Sogno o possibilità concreta? Lo scenario

Nuovo allenatore Milan, in vista della prossima stagione c’è anche la forte suggestione legata al ritorno di Ancelotti: Roma e Brasile rappresentano la concorrenza

Arriva dalla Gazzetta dello Sport, l’indiscrezione secondo cui il Milan continua le riflessioni per quanto riguarda la panchina della prossima stagione e in questo senso, secondo la Rosea, non va assolutamente trascurata l’ipotesi del clamoroso ritorno di Carlo Ancelotti ora che la sua avventura al Real Madrid è praticamente giunta al termine.

A lui pensano anche Roma e Nazionale brasiliana: ma sono l’oneroso ingaggio da 10 milioni di euro e la tentazione del tecnico di dire basta ad una carriera incredibile a rappresentare gli ostacoli principali al suggestivo ritorno in rossonero.