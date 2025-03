Milan, indizi sul prossimo allenatore rossonero: contatti già avviati per la prossima stagione tra Furlani e un altro allenatore di Serie A

Il Ds rossonero Giorgio Furlani ha messo Cesc Fabregas in cima alla lista delle preferenze per la panchina rossonera

Non filtra ottimismo in casa Milan per la situazione legata alla panchina di Conceicao. Infatti, secondo a quanto riporta la Gazzetta dello Sport, sono state già avviate le prime discussioni per quanto riguarda la scelta del nuovo tecnico per la prossima stagione. Molto probabilmente Sergio Conceicao non verrà confermato sulla panchina rossonera anche se gli è stata ribadita la fiducia da qui al termine dell’annata.

Il nome che è trapelato nelle ultime ore è quello di Cesc Fabregas. I contatti con l’allenatore del Como sono già partiti, con Furlani che cerca di anticipare la nutrita concorrenza per l’allenatore spagnolo. Le due alternative a Fabregas sarebbero Maurizio Sarri e Roberto De Zerbi.