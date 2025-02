Nuovo allenatore Roma, continua il casting per il successore di Ranieri: spunta fuori un grande nome

Nuovo allenatore Roma: il casting per il successore di Ranieri, oltre a Farioli e Montella in lizza anche Maurizio Sarri

La Roma, oltre a preparare la trasferta di Oporto in programma giovedì sera, è impegnata nel casting per il successore di Ranieri. Il tecnico testaccino ha ribadito più volte che non sarà l’allenatore nella prossima stagione, ma passerà a vestire i panni del dirigente, e insieme a Ghisolfi si stanno analizzando alcuni nomi.

Oltre alle ipotesi Farioli e Montella, negli ultimi giorni si sarebbe aggiunto anche il nome di Maurizio Sarri. Il tecnico toscano è senza panchina dopo aver lasciato la Lazio nella scorsa stagione. In estate il tecnico toscano è stato vicino alla panchina di Fiorentina e Milan che poi però hanno virato su altri profili.