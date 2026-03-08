Nuovo allenatore Sampdoria: Gregucci e Foti a rischio esonero, per sostituirli si pensa a un clamoroso ritorno! Di chi si tratta

Nuovo allenatore Sampdoria: in caso di esonero di Gregucci e Foti il club blucerchiato pensa a un clamoroso ritorno! Di chi si tratta

Il campionato della Sampdoria sta attraversando una fase estremamente delicata e avara di soddisfazioni. La dirigenza doriana, preoccupata per il perdurare di questo periodo difficile, sta prendendo in attenta considerazione tutte le opzioni possibili per invertire bruscamente la rotta. Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, il club starebbe seriamente valutando la concreta possibilità di un ritorno in panchina di Beppe Iachini, qualora si decidesse di procedere con l’esonero dell’attuale duo tecnico composto da Angelo Gregucci e Salvatore Foti.

Ultime notizie Calciomercato LIVE: tutte le novità del giorno

Beppe Iachini e la Sampdoria: un amore sbocciato nel 2012

L’eventuale approdo del mister marchigiano a Genova non rappresenterebbe affatto una prima volta assoluta. Il tecnico è infatti già stato alla guida della Sampdoria durante l’indimenticabile stagione 2011/12. In quell’annata, subentrò a novembre per rilevare l’esonerato Gianluca Atzori. L’impatto fu immediato e letale: l’allenatore riuscì a trascinare una squadra in difficoltà fino ai playoff, partendo dal sesto posto in classifica, che all’epoca rappresentava l’ultimo slot utile per accedere alla fase finale. Il capolavoro di quella cavalcata trionfale culminò con la splendida vittoria nella finalissima contro il Varese, decisa da un gol pesantissimo di Nicola Pozzi.

Pragmatismo e carattere: l’uomo giusto per la rinascita?

Il possibile ritorno dell’ex allenatore non sarebbe dettato unicamente da una romantica questione di nostalgia per i tifosi, ma potrebbe soprattutto rappresentare una soluzione pragmatica ed efficace per risollevare le sorti della rosa. Con la sua immensa esperienza e il suo solido e impenetrabile stile di gioco, Iachini ha sempre ampiamente dimostrato di essere in grado di portare risultati positivi e scosse mentali in situazioni di estrema difficoltà. Potrebbe essere esattamente la guida giusta per tirare fuori i blucerchiati dalla crisi. La decisione finale spetterà ai vertici societari, ma l’idea di un suo ritorno potrebbe diventare calda e concreta già nei primissimi giorni della prossima settimana.