Allenatore Sassuolo, tutti i nomi per il dopo De Zerbi. Italiano si libera se...

Il Sassuolo è alla ricerca del nuovo allenatore: Italiano in cima alla lista ma non è l’unico nome che attrae Carnevali

Ieri pomeriggio Roberto De Zerbi ha annunciato che non allenerà più il Sassuolo la prossima stagione. Ha dato tantissimo a questo progetto e ora si godrà l’esperienza allo Shaktar Donetsk, pienamente meritata. L’ a.d. degli emiliani Carnevali si è già mosso per cercare il degno sostituto.

Il nome in cima alla lista è quello di Vincenzo Italiano, l’uomo del miracolo salvezza dello Spezia. Pagando un milione di euro il tecnico potrebbe decidere di liberarsi dai liguri quando vuole, ma Platek ha in mente di incontrarlo presto per proporli un prolungamento spiegando il nuovo progetto americano. E allora il Sassuolo pensa alle alternative. Nelle ultime ore in aumento le percentuali di Giovanni Stroppa che dopo la sfortunata avventura a Crotone potrebbe avere un’opportunità in quella che ormai può essere considerata una certezza del nostro campionato. Si monitorano anche le situazioni di Dionisi dell’Empoli e Zanetti del Venezia.