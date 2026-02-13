Nuovo allenatore Torino: i nomi in caso di separazione da Baroni. Da Juric 2.0 alla clamorosa suggestione che porta a questo tecnico!

Nuovo allenatore Torino: se dovessero separarsi le strade con Marco Baroni, ecco i nomi in pole position per sedere sulla panchina granata

Il valzer delle panchine di Serie A è già iniziato e promette scintille. Al centro dei rumors ci sono le delicate situazioni tecniche di Torino e Bologna. Secondo quanto riportato nell’edizione odierna di Tuttosport, il futuro della panchina granata è tutt’altro che definito, con incastri di mercato che potrebbero coinvolgere diversi top club italiani.

Torino: Baroni a rischio e l’ombra di Juric

Marco Baroni non ha ancora blindato la sua permanenza. La squadra naviga nella parte destra della classifica, non è matematicamente salva e registra la peggior difesa del campionato con ben 42 reti subite. Un rendimento che ha fatto storcere il naso alla dirigenza. Le recenti e severe dichiarazioni di Gianluca Petrachi riflettono il malumore del presidente Urbano Cairo.

Se a fine stagione le strade dovessero separarsi, Cairo valuta un clamoroso ritorno: quello di Ivan Juric. Il tecnico croato è attualmente libero dopo il recente esonero dall’Atalanta. Il rapporto tra Juric e Cairo è rimasto ottimo, ma il vero scoglio per questo ritorno di fiamma è rappresentato dalla dura contestazione che la tifoseria granata gli ha riservato negli anni passati.

La crisi a Bologna e il pallino Italiano

L’alternativa di lusso per il Torino porta a Vincenzo Italiano. L’allenatore del Bologna sta attraversando una profonda crisi di risultati: appena 6 punti nelle ultime 12 gare in A e un deludente decimo posto. Nonostante le rassicurazioni dell’ad rossoblù Claudio Fenucci, in caso di flop nel delicato playoff di Europa League contro il Brann, il ciclo in Emilia potrebbe interrompersi.

Cairo stima Italiano da anni. Aveva già provato a portarlo sotto la Mole nella primavera del 2024, prima di virare su Paolo Vanoli. Se Italiano si liberasse, il Toro farebbe un nuovo tentativo. Attenzione però alla concorrenza: anche Aurelio De Laurentiis potrebbe pensare a lui nel caso in cui le strade con Antonio Conte dovessero dividersi.