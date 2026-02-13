Nuovo allenatore Tottenham: chi subentra dopo l’esonero di Frank? In lizza anche un italiano, ma c’è un grande sogno per l’estate

Nuovo allenatore Tottenham: ecco qual è il grande sogno degli Spurs per l’estate dopo l’esonero di Thomas Frank. Tutti i nomi in lista

Il terremoto in panchina agita le acque in casa Tottenham. Dopo il recente esonero di Frank, la dirigenza degli Spurs è al lavoro per programmare il futuro e ridare stabilità a un ambiente scosso. Le riflessioni nel quartier generale londinese sono frenetiche, e le opzioni sul tavolo tracciano scenari molto diversi tra loro.

Il ritorno di fiamma: il piano Pochettino

Secondo quanto riportato dall’esperto di calciomercato Nicolò Schira, il grande sogno della dirigenza inglese per il prossimo luglio porta a un clamoroso ritorno: Mauricio Pochettino. L’allenatore argentino è considerato l’uomo ideale per avviare una vera rifondazione.

Se il Tottenham decidesse di puntare tutto su di lui bloccandolo per l’estate, la società sarebbe costretta a nominare un allenatore ad interim per gestire gli ultimi mesi dell’attuale stagione agonistica, traghettando la squadra fino al termine del campionato.

Le alternative: da De Zerbi alla bandiera Keane

Tuttavia, il club valuta anche la possibilità di affidare subito la panchina a una nuova guida tecnica per far partire immediatamente un progetto a lungo termine. Nella prestigiosa shortlist del Tottenham figurano tre nomi di grande spessore:

Roberto De Zerbi: L’allenatore bresciano – fresco di separazione dal Marsiglia – conosce già benissimo la Premier League e rappresenta un profilo di altissimo livello per il gioco offensivo.

Edin Terzic: Il tecnico tedesco è una pista seguita con estrema attenzione.

Robbie Keane: L'ex attaccante irlandese — vera e propria leggenda del Tottenham con oltre 120 gol segnati in maglia Spurs e oggi intraprendente allenatore — rappresenta la suggestione romantica e identitaria per riaccendere immediatamente l'entusiasmo dei tifosi.

I prossimi giorni saranno decisivi per capire se il Tottenham sceglierà la via dell’attesa per Pochettino o se virerà subito su un nuovo leader.