Tottenham, chi al posto di Frank? Individuato un profilo come allenatore ad interim! I nomi caldi per l’estate

Tottenham, chi al posto di Frank? Individuato un profilo come allenatore ad interim! Svelati i nomi più caldi per l’estate: la situazione

Il terremoto tecnico che ha investito il Nord di Londra ha lasciato macerie pesanti, ma la dirigenza degli Spurs sembra aver trovato la soluzione tampone per arginare l’emorragia. Dopo l’esonero di Thomas Frank, ufficializzato nella giornata di oggi, il Tottenham ha deciso di affidarsi a una soluzione interna: John Heitinga. Secondo quanto riportato dall’autorevole The Times, l’ex roccioso difensore olandese, già tecnico dell’Ajax, è il profilo scelto per guidare la squadra come manager ad interim nell’immediato. Arrivato nello staff all’inizio dell’anno solare, Heitinga è l’unico superstite della gestione del tecnico danese e ha già preso in mano le chiavi del centro sportivo per dirigere i primi allenamenti.

La mossa è dettata da una situazione di classifica allarmante. I Lilywhites navigano in acque tempestose, bloccati in un desolante sedicesimo posto in Premier League con appena cinque punti di margine sulla zona retrocessione. Non c’è tempo per gli esperimenti: il calendario incombe e non offre tregua. Il prossimo 22 febbraio, infatti, è in programma il temuto North London Derby in casa dei rivali storici dell’Arsenal. Affrontare i Gunners senza una guida certa sarebbe un suicidio sportivo, motivo per cui le quotazioni dell’ex centrale oranje sono in vertiginosa ascesa per sedere in panchina all’Emirates.

Mentre Heitinga gestisce l’emergenza quotidiana, il casting per il futuro resta apertissimo. Il sogno proibito della tifoseria porta al clamoroso ritorno di Mauricio Pochettino, disponibile però solo dall’estate. Più calda la pista che conduce a Roberto De Zerbi: l’allenatore bresciano, fresco di addio all’Olympique Marsiglia, gode di grandissima stima oltremanica per il suo calcio propositivo. Sullo sfondo resta l’ipotesi “usato sicuro” di Ryan Mason, già traghettatore in passato. Per ora, però, il fischietto è in bocca a Heitinga: a lui l’arduo compito di preparare la partita dell’anno.