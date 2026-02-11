Connect with us
Tottenham, ufficiale l’esonero del tecnico: il comunicato degli Spurs

17 minuti ago

Frank Tottenham Villarreal

Tottenham, ufficiale l’esonero del tecnico danese: il comunicato degli Spurs. Decisivi gli ultimi risultati negativi ottenuti dal club londinese

L’avventura di Thomas Frank sulla panchina del Tottenham è giunta al capolinea. Il club del Nord di Londra ha comunicato ufficialmente l’esonero del tecnico danese, approdato agli Spurs nel giugno 2025 con l’obiettivo di costruire un progetto a lungo termine. La decisione drastica del Consiglio d’Amministrazione è arrivata a seguito di un bilancio stagionale decisamente magro: in 38 partite ufficiali tra campionato e coppe, la squadra ha raccolto appena 13 vittorie, a fronte di 11 pareggi e ben 14 sconfitte.

Nella nota diramata dalla società, i Lilywhites hanno spiegato che, sebbene l’intenzione fosse quella di garantire tempo e supporto al mister, i risultati deludenti e le prestazioni sottotono hanno reso necessario un immediato cambio di rotta in questo momento cruciale della stagione. La dirigenza ha comunque tenuto a ringraziare l’ex allenatore del Brentford per l’incrollabile dedizione mostrata in questi otto mesi, augurandogli il meglio per il futuro professionale.

IL COMUNICATO – «Il Club ha preso la decisione di apportare un cambiamento nella posizione di allenatore della prima squadra maschile e Thomas Frank lascerà l’incarico in data odierna. Thomas era stato nominato a giugno 2025 e la nostra volontà era quella di garantirgli il tempo e il supporto necessari per costruire insieme il futuro. Tuttavia, i risultati e le prestazioni hanno portato il Consiglio d’Amministrazione a concludere che un cambiamento in questo momento della stagione sia necessario. Durante tutto il suo periodo al Club, Thomas si è comportato con un impegno incrollabile, dando tutto se stesso nel tentativo di far progredire la società. Desideriamo ringraziarlo per il suo contributo e gli auguriamo ogni successo per il futuro».

