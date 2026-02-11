Tottenham, ufficiale l’esonero del tecnico: il comunicato degli Spurs

Tottenham, ufficiale l’esonero del tecnico danese: il comunicato degli Spurs. Decisivi gli ultimi risultati negativi ottenuti dal club londinese

L’avventura di Thomas Frank sulla panchina del Tottenham è giunta al capolinea. Il club del Nord di Londra ha comunicato ufficialmente l’esonero del tecnico danese, approdato agli Spurs nel giugno 2025 con l’obiettivo di costruire un progetto a lungo termine. La decisione drastica del Consiglio d’Amministrazione è arrivata a seguito di un bilancio stagionale decisamente magro: in 38 partite ufficiali tra campionato e coppe, la squadra ha raccolto appena 13 vittorie, a fronte di 11 pareggi e ben 14 sconfitte.

Nella nota diramata dalla società, i Lilywhites hanno spiegato che, sebbene l’intenzione fosse quella di garantire tempo e supporto al mister, i risultati deludenti e le prestazioni sottotono hanno reso necessario un immediato cambio di rotta in questo momento cruciale della stagione. La dirigenza ha comunque tenuto a ringraziare l’ex allenatore del Brentford per l’incrollabile dedizione mostrata in questi otto mesi, augurandogli il meglio per il futuro professionale.

The Club has taken the decision to make a change in the Men’s Head Coach position and Thomas Frank will leave today.



Thomas was appointed in June 2025, and we have been determined to give him the time and support needed to build for the future together.



However, results and… pic.twitter.com/mo82TaAXts — Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) February 11, 2026

IL COMUNICATO – «Il Club ha preso la decisione di apportare un cambiamento nella posizione di allenatore della prima squadra maschile e Thomas Frank lascerà l’incarico in data odierna. Thomas era stato nominato a giugno 2025 e la nostra volontà era quella di garantirgli il tempo e il supporto necessari per costruire insieme il futuro. Tuttavia, i risultati e le prestazioni hanno portato il Consiglio d’Amministrazione a concludere che un cambiamento in questo momento della stagione sia necessario. Durante tutto il suo periodo al Club, Thomas si è comportato con un impegno incrollabile, dando tutto se stesso nel tentativo di far progredire la società. Desideriamo ringraziarlo per il suo contributo e gli auguriamo ogni successo per il futuro».

