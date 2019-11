Nuovo allenatore Udinese: incontro con Zenga, decisione dopo la SPAL

Nuovo allenatore Udinese: incontro con Walter Zenga ma la decisione verrà presa durante la sosta per le nazionali

Tempo di riflessioni in casa Udinese. Come riporta Gianluca Di Marzio, non c’è alcuna fretta per decidere il nome che dovrà succedere a Tudor sulla panchina friulana. Oggi c’è stato un incontro con Zenga, il favorito per succedere al tecnico croato, ma tra oggi e domani proseguiranno i colloqui con altri allenatori per decidere a chi affidare la prima squadra.

Quasi sicuramente con la SPAL ci sarà ancora Luca Gotti sulla panchina dell’Udinese, mentre durante la sosta per le nazionali verrà presa la decisione definitiva sul nuovo allenatore.