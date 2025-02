Milan, Cardinale annuncio a breve per il nuovo direttore sportivo: vnel frattempo salgono le quotazioni di quel candidato

Il presidente del Milan Gerry Cardinale, è pronto ad annunciare il prossimo direttore sportivo del Milan

Manca poco per conoscere chi sarà il nuovo direttore sportivo del Milan. Come riferito dal giornalista Pietro Mazzara, il presidente del Milan Gerry Cardinale, è pronto ad annunciare il prossimo direttore sportivo del Milan.

Entro la fine di marzo è attesa la decisione finale per conoscere il nuovo direttore sportivo del Milan. Sembrano alzarsi le possibilità di un approdo in rossonero di Paratici, mentre rimane vivo il nome di Berta così come quelli di Tare e Modesto. Ma non sono da escludere alcuni nomi a sorpresa.