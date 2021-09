Nuovo ruolo e la stima di Mourinho: così Pellegrini si è preso la Roma

Lorenzo Pellegrini è uno dei grandi protagonisti della Roma di José Mourinho. Ora è finalmente il leader dei giallorossi

In questo buon inizio di stagione della Roma, a spiccare tra i talenti messi in mostra dai giallorossi ha brillato in particolar modo la luce di Lorenzo Pellegrini. Il capitano è finalmente diventato il leader della squadra capitolina e i motivi, come riportato da La Gazzetta dello Sport, sono da rimandare in primis a José Mourinho. Lo Special One gli ha cucito addosso un nuovo ruolo, quasi da seconda punta, avvicinandolo alla porta e consentendogli anche di segnare di più. E poi il portoghese, sin dall’inizio, ha mostrato tutta la sua stima per il ragazzo.

In più, Pellegrini ha “goduto” dell’addio di Edin Dzeko. I due erano grandi amici e la scorsa stagione, l’attuale capitano della Roma ha sofferto molto la pressione di aver “rubato” la fascia all’attaccante bosniaco. Ora l’amico bomber è all’Inter e Lorenzo può scendere in campo con minori preoccupazioni.