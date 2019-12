Nuovo San Siro, Antonello: «Incontro utile ma avremmo voluto vedere Sala»

Oggi a Palazzo Marino c’è stato un nuovo incontro tra Antonello, Scaroni e il comune di Milano per la realizzazione del nuovo San Siro

Insieme a Paolo Scaroni c’era anche Alessandro Antonello a Palazzo Marino per incontrare il comune di Milano per discutere il progetto del nuovo San Siro. Ecco cosa ha detto il dirigente nerazzurro all’uscita dal vertice come riporta Fcinternews.

«Incontro utile, come sempre. Ci siamo confrontati su temi aperti, abbiamo avuto l’indicazione del mantenimento della superficie di San Siro. Ora l’obiettivo è quello di lavorare su varie ipotesi e noi club ci siamo resi disponibili a collaborare. Bisogna capire come dalla delibera si possa procedere verso i prossimi passi. Il punto di discussione di oggi era capire come rendere compatibile l’ingombro di San Siro a distanza ridotta dal nuovo stadio. Stiamo valutando con il nostro studio di ingegneria a cui ci siamo già affidati in precedenza. Ci saremmo aspettati la presenza del sindaco, ma il tavolo è stato assolutamente proficuo. Ipotesi demolizione totale del Meazza ancora aperta? Oggi c’è una delibera e ci si deve attenere a quella. Noi lavoriamo all’interno della delibera»