Nuovo San Siro, Milan e Inter pronte a inviare altri atti alla Giunta comunale

Secondo Calcioefinanza.it, Milan e Inter sono pronte ad inviare nuovi atti alla Giunta comunale per il nuovo San Siro

Milan e Inter continuano a muoversi per la realizzazione del nuovo San Siro. Secondo Calcioefinanza.it dopo la richiesta di integrazioni del progetto per il futuro stadio da parte di Palazzo Marino, ieri i club hanno fatto sapere che l’invio del materiale avverrà entro questa settimana, come da precedenti accordi tra le parti.

Come ricorda Il Giorno, in una nota del Comune dello scorso 10 dicembre, si parlava di una richiesta di accesso alla documentazione che attesti il possesso dei cosiddetti requisiti di partecipazione dei soggetti proponenti e l’effettiva titolarità delle azioni delle due società, cioè di Milan e Inter. Una volta acquisita e analizzata la documentazione, la Giunta potrà decidere se il progetto meriti o meno l’interesse pubblico..