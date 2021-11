Nuovo stadio Inter e Milan, Sala: «Avanti con il progetto»

Giuseppe Sala, sindaco di Milano, è tornato a parlare della questione del nuovo stadio di Inter e Milan. Le sue parole

DICHIARAZIONI – «Sia in Consiglio Comunale, sia con i cittadini, io sono disponibile a fare passaggi di discussione. Questi passaggi, però, non possono riguardare il sì o il no al progetto. Noi ci siamo presi la responsabilità e andiamo avanti. Se la discussione è su come è il progetto, di quello ne possiamo parlare. Fra tutti coloro che mi accompagnano, non è che vediamo le cose sempre allo stesso modo. Ma c’è una regola: quando si è indecisi, deve decidere il sindaco. E io l’ho fatto. A tutti quelli che dicono: ‘Bisognava ristrutturare San Siro’, dico semplicemente: ‘Andate a dirlo alle squadre. Io ci ho provato per due anni. Ma se non lo vogliono fare…».