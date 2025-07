Nuovo stadio Lazio, svelato quello che sarà il piano dei biancocelesti sul nuovo impianto - Calcio News 24

Nuovo stadio Lazio: il sogno del Flaminio prende forma, obiettivo 2029. La situazione biancoceleste

Dopo anni di incertezze, ostacoli burocratici e degrado urbano, il progetto del nuovo stadio della Lazio al Flaminio entra finalmente in una fase concreta e operativa. Come riportato dal Corriere della Sera (edizione romana), il club biancoceleste guidato dal presidente Claudio Lotito è pronto a dare nuova vita a uno degli impianti più iconici della Capitale.

L’ambizione è chiara: trasformare lo Stadio Flaminio nella nuova casa della Lazio a partire dalla stagione 2029-2030, in coincidenza con i 25 anni della presidenza Lotito. Ma non solo: l’obiettivo è anche rendere l’impianto pienamente funzionale in vista degli Europei del 2032, di cui l’Italia sarà Paese ospitante insieme alla Turchia.

Il progetto non prevede la costruzione di un impianto ex novo, bensì una profonda rigenerazione dell’attuale struttura, progettata dagli ingegneri Antonio e Pier Luigi Nervi e inaugurata nel 1959. Chiuso e inutilizzato dal 2011, il Flaminio sarà oggetto di un restauro rispettoso dei vincoli architettonici, paesaggistici e urbanistici, combinando conservazione storica e innovazione tecnologica.

Il nuovo stadio della Lazio si inserisce così in una visione di rigenerazione urbana sostenibile, che punta a restituire centralità a un’area da anni dimenticata. La società biancoceleste ha già presentato il Piano Economico Finanziario (PEF) a marzo, basato su una concessione di 99 anni e su un investimento complessivo di 438,2 milioni di euro.

La ripartizione del budget è dettagliata: 283 milioni arriveranno da mutui trentennali, 85,6 milioni saranno coperti direttamente dal club, 24 milioni da contributi pubblici e 45,6 milioni saranno destinati alla copertura dell’IVA. Questo approccio finanziario solido, unito al rispetto dei vincoli urbanistici, è la chiave per superare gli ostacoli che in passato hanno bloccato ogni iniziativa.

Il nuovo stadio della Lazio non sarà solo un impianto sportivo, ma anche un simbolo identitario per i tifosi e per tutta la città. Un progetto che vuole riportare la Lazio a casa, nello stadio che storicamente avrebbe dovuto rappresentarla, dando finalmente corpo a un sogno lungo decenni. Il conto alla rovescia è cominciato: il Flaminio potrebbe presto tornare a vivere con i colori biancocelesti.