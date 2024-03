Nuovo stadio Milan, a breve la consegna dei documenti: le ultime

Il Milan continua a lavorare per il nuovo stadio: a breve verranno consegnati i certificati di avvenuta stipula per l’acquisto dei terreni

Novità in casa Milan riguardanti il nuovo stadio. Stando a quanto riportato dall‘Ansa, nei prossimi avverrà la consegna dei certificati di avvenuta stipula per l’acquisto degli ultimi terreni presso il Comune di San Donato.

A quel punto, in coordinamento con la Polizia di Stato, inizieranno definitivamente i lavori di pulizia e recinzione dell’area per dare il via al progetto. Secondo Calcio e Finanza, sebbene non sia state rese note cifre, staremmo parlando di una somma investita di poco inferiore ai 20 milioni di euro.