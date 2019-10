Nuovo stadio Milano, Sala: «Ho votato sì, ma progetto oggi inaccettabile»

Il Sindaco di Milano Sala ha votato a favore del nuovo stadio, ma ha avvisato Milan e Inter: il progetto va ridefinito

Il Consiglio comunale ha dato il via libera alla Giunta per il progetto del nuovo stadio di Milan e Inter. Il sindaco Sala, tuttavia, ha voluto precisare che saranno necessarie delle modifiche. Ecco le parole riportate da Tuttomercatoweb.com.

«Io sono contento del parere favorevole ma quello che ne ricavo è che quello che è il progetto come è oggi non è un progetto che è accettabile. Ho votato anche io e ho votato favorevolmente. Quello che penso è che i volumi che sono stati chiesti sono volumi non realistici, sono eccessivi. Adesso parte la discussione vera con le società. Dobbiamo riportare questa proposta un po’ più nell’interesse del Comune».