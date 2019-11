Nuovo stadio Milano, Sala: «Venerdì giorno decisivo per il via ai lavori»

Novità sulla questione legata al nuovo stadio di Milano: il sindaco Sala annuncia la data decisiva. Milan e Inter in attesa

Il sindaco di Milano Giuseppe Sala, intervenuto in occasione della cerimonia per l’iscrizione al Famedio di 12 milanesi illustri questa mattina, ha rilasciato importanti novità sul nuovo stadio di Milano. Ecco le parole del primo cittadino.

«Intendo passare in Giunta venerdì per mettere il gruppo di lavoro nelle condizioni di iniziare poi le attività con le società. Prevedo una delibera solo per avviare i lavori. Dobbiamo fare l’interesse pubblico e quindi credo che sia questione di trovare un giusto compromesso tra il legittimo interesse delle società e la loro volontà di consolidarsi patrimonialmente con la tutela dell’interesse pubblico».