Nuovo Stadio, Sala ribadisce: «Il punto focale è la verifica sull’ipotesi di salvare San Siro»

Il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, ha parlato in merito al nuovo San Siro e alla possibilità di non abbattere il Meazza

Giuseppe Sala è tornato sul caldo argomento del nuovo San Siro progettato da Inter e Milan. Il sindaco di Milano ha parlato a margine dell’evento in Fondazione Feltrinelli per la presentazione del libro PhotoAnsa 2019. Ecco le parole riportate da Fcinternews.

«Le volumetrie sono quelle e onestamente non penso che loro non siano in condizione di costruire e di ritornare dall’investimento con quelle volumetrie, che sono comunque significative. Alla fine sembra che proprio la questione del vecchio San Siro sia quella centrale. Ora il punto non è quando ci si incontra, ma la volontà di fare una verifica tecnica ed economica seria sull’ipotesi di salvare San Siro»