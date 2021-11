Nuovo stadio San Siro, Corbani: «Inter e Milan acquistino il Meazza»

L’ex vice-sindaco di Milano Corbani ha parlato della questione nuovo stadio di Inter e Milan

Luigi Corbani, ex vice-sindaco di Milano, in una intervista al Corriere della Sera ha parlato della questione nuovo stadio tra il Comune, Inter e Milan.

STADIO DI PROPRIETA – «Sala dovrebbe dire di no. Se proprio vogliono un impianto di proprietà, le squadre comprino il Meazza e presentino un progetto per farne uno stadio-business come ha fatto il Real Madrid. Ma non si può pretendere una operazione immobiliare-finanziaria di quelle dimensioni, che nulla ha a che fare con la questione sportiva. San Siro è tuttora considerato uno degli impianti più belli del mondo e rimane un simbolo storico di Milano. Demolirlo sarebbe assurdo. Da una coalizione di sinistra mi aspetterei maggiore tutela della architettura contemporanea. La verità e che i club non vogliono mettere mano al portafoglio né chiedere prestiti alle banche per restituirli negli anni, come ha fatto il Real».