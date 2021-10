Nuovo stadio San Siro, domani nuovo vertice tra club e Comune: i dettagli

Nella giornata di domani ci sarà un nuovo vertice tra il Comune di Milano, Inter e Milan per il nuovo stadio

Nuovo incontro domani tra Comune di Milano, Inter e Milan riguardo al futuro di San Siro, si tratta del secondo vertice in pochi giorni. Secondo Il Corriere della Sera si parlerà della riduzione delle volumetrie e un contributo straordinario per le case popolari del quartiere.

Sulle volumetrie si era partiti da 0,63, si è scesi a 0,51, ma il Pgt per quell’area prevede un indice volumetrico di 0,35. Il tema della riduzione delle volumetrie per quanto riguarda i due distretti (Multifunzionale e Sport & Entertainment) sarà al centro dei vertici tecnici tra il Comune e le due squadre. La quota dell’indice di edificabilità territoriale eccedente a quella prevista dal Pgt, pari a 0,16, equivale a una superficie lorda di 46.679,40 metri quadrati in più. Nell’ultimo studio di fattibilità presentato a fine 2020, le due squadre hanno giustificato il surplus di volumi con la necessità di far quadrare i conti dell’intera operazione, un investimento complessivo di 1,2 miliardi di euro. In totale, secondo questo masterplan, la superficie lorda totale è di 145mila metri quadrati contro i 165.796 del precedente progetto a cui si sommano ottomila metri quadrati di superfici destinate al convenzionamento. Adesso, questi metri quadrati saranno destinati a scendere ancora perché il sindaco Sala ha ribadito che è sua intenzione far rispettare le regole, ma anche le squadre hanno riconosciuto che la situazione è cambiata rispetto a un anno fa.

