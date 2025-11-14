Nuovo San Siro: il progetto prende forma tra Milan e Inter. Ecco quale sarà il piano per alzare il livello dell’impianto

Il Nuovo San Siro continua a muovere passi concreti verso la sua realizzazione, con Milan e Inter protagonisti di un’operazione destinata a cambiare il volto del calcio a Milano. Dopo l’acquisizione dello storico stadio dal Comune, le due società stanno consolidando il progetto della nuova casa sportiva, che sorgerà nell’area circostante, in un’ottica di modernizzazione e rilancio urbano.

Il motore finanziario dell’iniziativa è la nascita di una nuova società, San Siro Spa, creata ad hoc per gestire la complessa operazione. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, la società avrà il compito di coordinare tutti gli aspetti economici e progettuali del Nuovo San Siro, dalla pianificazione alla costruzione, fino alla gestione futura dell’impianto. La costituzione della Spa ha già ottenuto il sostegno di importanti istituti bancari, a conferma della solidità dell’operazione.

Secondo i dettagli emersi, il finanziamento complessivo per il Nuovo San Siro si aggira intorno ai 354 milioni di euro, suddivisi in più tranche:

Prima linea di credito : 124 milioni di euro per l’acquisizione dello stadio e delle aree limitrofe;

: 124 milioni di euro per l’acquisizione dello stadio e delle aree limitrofe; Seconda fascia : 205 milioni disponibili per coprire i costi di realizzazione del nuovo impianto;

: 205 milioni disponibili per coprire i costi di realizzazione del nuovo impianto; Terza linea: 25 milioni a disposizione per eventuali esigenze di liquidità finale.

Questo investimento conferma l’ambizione dei club meneghini di costruire un impianto all’avanguardia, capace di ospitare eventi sportivi e culturali di grande rilievo, mantenendo viva la tradizione di San Siro ma proiettandola verso il futuro.

Parallelamente, Milan e Inter lavorano anche sul fronte tecnico e dirigenziale. Il Milan, in particolare, sta vivendo una fase di rinnovamento: con il nuovo Direttore Sportivo Igli Tare, esperto nella gestione dei talenti e nella pianificazione strategica, e il ritorno di Massimiliano Allegri nel ruolo di guida tecnica, i rossoneri puntano a costruire un ciclo vincente da affiancare al progetto del Nuovo San Siro.

Il Nuovo San Siro non sarà solo uno stadio, ma un vero e proprio hub sportivo e culturale, simbolo della rinascita del calcio milanese. La collaborazione tra Milan e Inter e la solidità finanziaria della San Siro Spa garantiscono che il progetto stia procedendo con decisione, rendendo sempre più concreta l’idea di un impianto moderno e innovativo, pronto a ospitare le sfide del futuro.

