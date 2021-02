Udinese, Nuytinck: «Dobbiamo giocare come una squadra, compatti e tutti insieme»

Bram Nuytinck, difensore dell’Udinese, ha parlato ai microfoni di DAZN prima del match contro la Roma: le sue dichiarazioni

«Dobbiamo giocare come una squadra oggi, compatti e tutti insieme. Io personalmente non sento la pressione, io gioco sempre allo stesso modo e per me è importante essere sempre pronto mentalmente. Io do sempre il massimo e questo aiuta me e probabilmente anche la squadra, in questo periodo mi sento molto bene e spero di poter continuare così. Sappiamo che la Roma ha una grande squadra con grande qualità me per me non cambia nulla, devo essere sempre pronto a prescindere da chi mi trovo di fronte»