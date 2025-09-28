Nzola rammaricato: «Stiamo crescendo come Pisa. Manca il goal, ma credo che...» - Calcio News 24

Nzola: «Il Pisa cresce, manca solo il gol. Con questo pubblico possiamo sognare»

Dopo il pareggio nel derby toscano contro la Fiorentina, l’attaccante del Pisa, M’Bala Nzola, ha commentato la prestazione ai microfoni di DAZN. Una gara intensa, combattuta fino all’ultimo minuto, ma che ha lasciato un retrogusto amaro per la squadra nerazzurra, ancora alla ricerca della prima vittoria in campionato.

«Siamo stati sfortunati, ma il gruppo è in crescita costante. Abbiamo creato occasioni importanti, ci è mancato solo il gol per portare a casa i tre punti», ha dichiarato Nzola, visibilmente determinato a dare di più nelle prossime giornate. «Con un po’ più di cinismo sotto porta, possiamo battere chiunque. Dobbiamo solo continuare a lavorare e restare uniti».

Il centravanti angolano, arrivato in estate per dare peso e profondità all’attacco del Pisa, è diventato rapidamente un punto di riferimento nello scacchiere offensivo. Le sue giocate, la sua fisicità e la capacità di aprire spazi per i compagni stanno dando nuova linfa alla squadra nerazzurra.

Nzola ha poi speso parole di grande stima per il giovane Akinsanmiro, autore di una prestazione brillante: «È troppo forte, lo sappiamo tutti. Ha qualità straordinarie e gioca con grande personalità. Sono sicuro che sentiremo parlare molto di lui in futuro. Giocare con talenti così ti stimola a fare sempre meglio».

Oltre al campo, l’attaccante ha voluto elogiare anche il calore dei tifosi pisani: «Il pubblico è stato straordinario, ci ha spinti per tutta la gara. Giocare all’Arena Garibaldi con questo tifo è un’emozione unica. Speriamo di poter regalare presto tante soddisfazioni a questa gente. Lavoriamo ogni giorno anche per loro».

Il Pisa, con questo pareggio, conferma di essere una squadra in costruzione, ma con ottime prospettive. Il tecnico ha più volte ribadito l’importanza di dare tempo ai nuovi innesti, e la crescita di giocatori come Nzola è un segnale incoraggiante.

Il prossimo impegno vedrà il Pisa affrontare una diretta concorrente per la zona playoff, e sarà l’occasione perfetta per sbloccare la classifica. Con un Nzola sempre più coinvolto nel progetto e un gruppo in crescita, i nerazzurri possono guardare al futuro con fiducia.