Nzola riparte da Pisa: nuova chance per l’attaccante angolano

Nzola dopo la parentesi alla Fiorentina riparte da Pisa: nuova occasione per l’attaccante angolano

M’Bala Nzola, attaccante angolano classe 1996, è pronto a scrivere un nuovo capitolo della sua carriera con la maglia del Pisa. Dopo una stagione difficile alla Fiorentina, dove non è riuscito a imporsi come sperato, l’ex bomber dello Spezia cerca riscatto in Serie B sotto la guida di Alberto Gilardino, tecnico giovane e ambizioso, noto per la sua capacità di valorizzare gli attaccanti.

Nzola arriva in Toscana con la formula del prestito oneroso, tra i 500mila e i 600mila euro, con diritto di riscatto fissato a 6 milioni. La Fiorentina, però, mantiene il controllo sul giocatore grazie a un controriscatto da 1,5 milioni di euro. Un’operazione che dimostra la fiducia residua del club viola nel potenziale dell’attaccante, nonostante le recenti difficoltà.

Il Pisa ha creduto fortemente in Nzola, preferendolo ad altri profili come Giovanni Simeone, attaccante argentino ex Napoli, poi finito al Torino. La scelta è caduta sull’ex Spezia per le sue caratteristiche fisiche e tecniche: potente, rapido, abile nel dribbling e dotato di un temperamento acceso, Nzola ha tutte le carte in regola per diventare il leader offensivo dei nerazzurri.

Dopo un’esperienza poco brillante in Ligue 1, il ritorno in Italia rappresenta per Nzola l’occasione ideale per rilanciarsi. Pisa, con il suo progetto ambizioso e una piazza calorosa, può essere il contesto giusto per ritrovare fiducia e continuità. Gilardino, ex campione del mondo e allenatore in ascesa, potrebbe rivelarsi la guida perfetta per farlo tornare ai livelli mostrati a La Spezia, dove Nzola aveva incantato con gol e prestazioni di alto livello.

Con l’inizio della nuova stagione alle porte, l’attaccante angolano è chiamato a dimostrare di poter essere una delle sorprese del campionato. Il Pisa sogna la promozione in Serie A, e Nzola potrebbe essere l’uomo giusto per trascinare i nerazzurri verso l’obiettivo. Una sfida affascinante, che profuma di rinascita.