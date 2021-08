Odriozola Fiorentina: domani le visite mediche. Arriva dal Real Madrid

La Fiorentina sostituisce alla grande la partenza di Pol Lirola: accordo trovato con il Real Madrid per il prestito di Odriozola

La Fiorentina ha chiuso la trattativa con il Real Madrid per l’arrivo di Alvaro Odriozola: l’esterno classe 1995 domani sarà a Firenze per sostenere le visite mediche, come riporta Sky Sport.

Prestito secco per un anno per Odriozola che potrà mettere in mostra il suo talento alla Fiorentina dove prenderà il posto di Pol Lirola passato al Marsiglia. Altro colpo internazionale per Commisso, dopo l’arrivo di Torreira.