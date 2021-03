Udinese, Okaka: «Cercheremo di tenerci stretto De Paul»

Stefano Okaka racconta i retroscena dietro al bel campionato dell’Udinese: ecco le dichiarazioni dell’attaccante bianconero

Stefano Okaka racconta il periodo all’Udinese a Sportitalia.

UDINESE – «Si respira un’aria bellissima ed abbiamo giocatori di grande potenzialità come Musso, De Paul e Pereyra che hanno una qualita’ superiore. Bonifazi è un altro ragazzo che ci ha dato una mano, è un giocatore che mi ha sorpreso molto».

DE PAUL – «Di lui vorrei sottolineare l’approccio, anche in allenamento. E’ un ragazzo che ha qualcosa in più, siamo fortunati ad averlo in squadra e cercheremo di tenercelo stretto il più possibile».