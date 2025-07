L'OL resta in Ligue 1, ufficiale: la DNCG valida il progetto

L’OL rimane in Ligue 1, ufficiale: la DNCG valida il progetto. Via al mercato della società francese che si salva dalla retrocessione

È un immenso sollievo per tutto il popolo lionese. L’Olympique Lione giocherà regolarmente in Ligue 1 nella prossima stagione. La commissione d’appello della DNCG (la Direction Nationale du Contrôle de Gestion, l’equivalente della Covisoc italiana) ha emesso la sua decisione questo mercoledì 9 luglio 2025, ribaltando il verdetto iniziale che minacciava il club di una retrocessione d’ufficio. Questa notizia conferma gli sforzi e le garanzie fornite dalla nuova dirigenza.

Una permanenza soggetta a condizioni

Anche se la permanenza in Ligue 1 è ormai ufficiale, la DNCG ha comunque imposto delle condizioni al club rodaniano. La decisione è infatti accompagnata da un «controllo della massa salariale e delle indennità di trasferimento». Concretamente, questo significa che l’OL potrà fare acquisti in questa sessione di mercato estivo, ma le sue spese per stipendi e trasferimenti saranno attentamente monitorate dall’organo di controllo finanziario del calcio francese. È una vittoria fondamentale che permette al club di guardare con serenità alla preparazione della nuova stagione e di avviare il proprio mercato per rafforzare la rosa.

La reazione ufficiale dell’Olympique Lione

In seguito a questo annuncio cruciale, il club ha pubblicato rapidamente una dichiarazione per esprimere la sua soddisfazione e ringraziare i suoi sostenitori. Ecco il comunicato ufficiale:

IL COMUNICATO – «L’Olympique Lione si felicita della decisione, emessa oggi dalla DNCG, di mantenere il Club in Ligue 1. L’OL ringrazia la Commissione d’Appello per aver riconosciuto l’ambizione della nuova dirigenza del Club, determinata a garantire una gestione seria in futuro. La nuova dirigenza, supportata dall’impegno e dalla dedizione dei nostri azionisti e finanziatori, è estremamente grata per tutto il sostegno ricevuto sia all’interno che all’esterno del Club, in particolare da parte dei suoi tifosi, collaboratori, giocatori, partner e rappresentanti istituzionali. La decisione di oggi costituisce il primo passo per ristabilire la fiducia nei confronti dell’Olympique Lione. Ora possiamo concentrare la nostra attenzione sugli obiettivi sportivi, preparandoci al meglio per la prossima stagione».