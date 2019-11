Olanda, esultanza contro il razzismo di Wijnaldum e De Jong – VIDEO

Bellissimo gesto di Georginio Wijnaldum e Frekie De Jong. L’Olanda ha travolto l’Estonia con il risultato di 5-0, con Wijnaldum protagonista: il centrocampista del Liverpool ha segnato una tripletta.

Wijnaldum e De Jong hanno ideato un’esultanza davvero significativa: i due centrocampisti hanno avvicinato le loro braccia, indicando il loro colore della pelle per dare sostegno alla lotta contro il razzismo.

Georginio Wijnaldum celebrated his goal with an anti-racism message. pic.twitter.com/zENn16FkVj

— ESPN FC (@ESPNFC) November 19, 2019