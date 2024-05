Olanda, Koeman SVELA: «Vi spiego perché De Vrij sì e Zirkzee no»

Il CT della Nazionale olandese Ronald Koeman ha raccontato il perché di alcune convocazioni che riguardano calciatori di Serie A

Ronald Koeman, CT dell’Olanda, ha parlato in conferenza stampa dei 26 convocati per Euro 2024, spiegando le motivazioni riguardo a vari giocatori della Serie A come De Vrij, Zirkzee e non solo.

ZIRKZEE – «Se fosse stato in forma, avrebbe avuto una chance»

KOOPMEINERS E REIJNDERS – «I centrocampisti di Atalanta e Milan non si uniranno a noi fino al 7 giugno. Perderanno la prima partita amichevole»

DE VRIJ – «Il difensore dell’Inter invece l’ho chiamato perché è un calciatore che gioca regolarmente ai massimi livelli»