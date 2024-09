Olanda, il VIDEO del PRIMO GOL di ZIRKZEE

Alla prima da titolare, Joshua Zirkzee ha siglato la rete del momentaneo 1-0 dell’Olanda contro la Bosnia

Joshua Zirkzee, ex attaccante del Bologna, era entrato e segnato in occasione del suo debutto con la maglia del Manchester United. Con l’Olanda, invece, ha aspettato la prima occasione da titolare per colpire.

Un gol intelligente da parte del centravanti che di testa ha beffato l’estremo difensore del Bosnia Erzegovina portando avanti gli Oranje nella gara di Nations League.