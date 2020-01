Olimpico, Lazio e Roma entrambe in casa: non succedeva da 31 anni

Olimpico, Lazio e Roma giocheranno entrambe all’Olimpico nella diciannovesima giornata del campionato di Serie A

Saranno due giorni di fuoco all’Olimpico. Oggi pomeriggio alle 18:00 infatti scenderà in campo la Lazio che sfiderà il Napoli di Gattuso. Domani sera invece la Roma accoglierà la Juventus nel match in programma alle 20:45.

Come riporta la Gazzetta dello Sport una coincidenza così non succedeva da 31 anni. Molto c’entra l’Europeo che si svolgerà a giugno proprio nella Capitale e che vedrà le due romane chiudere il loro campionato in trasferta.