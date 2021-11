Onana fischiato dai tifosi dell’Ajax, Tadic: «È un bene che sia tornato»

André Onana, portiere dell’Ajax nel mirino dell’Inter, è stato fischiato durante l’ultima gara dei Lancieri

André Onana è l’obiettivo primario per la porta dell’Inter. Il portiere camerunese, tornato dalla squalifica per doping, non è stato accolto positivamente dai suoi tifosi.

All’annuncio del suo nome il portiere è stato sommerso dai fischi. Di questo ha parlato il suo compagno Tadic: «Cosa penso dei fischi? Non lo so. È un bene che sia tornato nella nostra squadra. È un grande portiere e un’arma in più per noi».