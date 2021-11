Onana Inter, Endt: «Qualità indiscutibili, ma Handanovic è un mito»

Lo storico team manager dell’Ajax Endt ha parlato di Onana e del suo trasferimento all’Inter che ormai pare cosa fatta

Intervenuto ai microfoni di Tuttosport, David Endt, storico team manager dell’Ajax e tifoso dell’Inter, ha parlato del possibile approdo in nerazzurro del portiere. Di seguito le sue parole.

ONANA – «Partiamo dall’inizio. È arrivato ad Amsterdam dal Barcellona, al primo anno ha militato nella seconda squadra. E a dire il vero non sembrava così forte. Era spettacolare, reattivo e intuitivo, però esagerava con la palla al piede: ha commesso qualche papera, insomma. Non tutti erano sicuri della sua forza. Ma poi, quando ha compiuto il salto, è diventato molto affidabile e un punto di riferimento per l’Ajax. Oggi le sue qualità sono indiscutibili: è molto forte tra i pali, deve migliorare nelle uscite alte».

SOSTITUTO DI HANDANOVIC – «Sarà dura perché lo sloveno è un mito per l’Inter. Di certo però Onana è un portiere davvero molto valido. Certo, dovrà adattarsi al calcio italiano. Ma non ho dubbi che ci riuscirà. Ha già giocato ad alti livelli per l’Ajax e potrà essere decisivo quando sarà chiamato in causa. Nei top club non subisci tantissimi tiri, ma devi essere pronto a respingere quelli che arrivano. La concentrazione è fondamentale se ricopri questo ruolo. André è stato aiutato nel suo percorso di crescita da Edwin van der Sar, che lo ha sempre sostenuto, fornendogli preziosi consigli».

