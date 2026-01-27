Onana può tornare all’Inter? Clamorosa indiscrezione dall’Inghilterra: svelato il piano per il post Sommer

Onana può tornare all’Inter? Clamorosa indiscrezione dall’Inghilterra: svelato il piano dei nerazzurri per il dopo Sommer

Il calciomercato in casa Inter si tinge di nostalgia e colpi di scena inaspettati proprio mentre la squadra si prepara agli impegni europei. Mentre la formazione guidata da Cristian Chivu è concentrata sulla delicata trasferta di Champions League a Dortmund, dall’Inghilterra arrivano indiscrezioni che potrebbero ridisegnare la porta della Beneamata per la prossima stagione. Secondo quanto riportato dal Daily Mail, l’avventura di André Onana lontano da Milano sarebbe giunta ai titoli di coda: il portiere camerunese, protagonista della cavalcata fino a Istanbul nel 2023, starebbe spingendo con forza per un ritorno in Serie A.

Attualmente in prestito al Trabzonspor dopo aver perso la titolarità al Manchester United a favore del giovane belga Senne Lammens, Onana considera chiuso il suo capitolo britannico. Tuttavia, il “bis” dell’estremo difensore africano non è un’operazione semplice. Il principale ostacolo è di natura economica: il club di Viale della Liberazione non può sostenere l’attuale ingaggio percepito dal giocatore in Premier League. La condizione necessaria per la fumata bianca è la disponibilità del portiere a ridursi sensibilmente lo stipendio, con la dirigenza composta da Beppe Marotta e Piero Ausilio che studia una formula basata sul prestito con diritto o obbligo di riscatto, sperando in un contributo dei Red Devils per il pagamento di parte dell’ingaggio.

Con l’esperto Yann Sommer che potrebbe salutare a fine stagione, Onana rappresenterebbe una soluzione “usato sicuro”, conoscendo già perfettamente l’ambiente e la difesa interista. Nonostante il forte legame affettivo del camerunese con la città, dove possiede ancora casa, i Nerazzurri non perdono di vista l’alternativa di lusso: Guglielmo Vicario, talentuoso numero uno del Tottenham, che resta il sogno proibito per blindare la porta nel lungo periodo.

Ultime notizie Calciomercato LIVE: tutte le novità del giorno

PROMO CHAMPIONS LEAGUE

Ogni GOL in Champions League è un colpo vincente. Fino a 70€ di bonus per te.

Ricevi 1€ per ogni gol segnato da tutte le squadre fino a un massimo di 70€

Verifica termini e condizioni su Lottomatica e Goldbet