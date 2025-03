Onana sull'Inter: «Mi sembrava di giocarne dieci di stagioni. Una volta arrivai in ritardo e per punizione...»

Onana, portiere del Manchester United (ed ex Inter), ha voluto rilasciare qualche dichiarazione sulla sua esperienza in nerazzurro

Intervistato da Le Média Carré, il portiere del Manchester United, André Onana, ha voluto rilasciare qualche dichiarazione sul suo passato all’Inter: nel mezzo anche qualche retroscena.

PAROLE – «Ho giocato una stagione all’Inter ma sembra che ne abbia fatte dieci. Il nostro spogliatoio era una discoteca. Un giorno arrivo puntuale all’allenamento, ma Denzel mi segnala che sono in ritardo, quindi pago la multa. Le multe erano salate e solo per uno scherzo del genere mi hanno fatto comprare 35 iPhone perché bisogna comprarli per tutti. C’è una cosa che detestavano profondamente, perché considerata una mancanza di rispetto: arrivare in ritardo. Preferisco una prestazione scadente piuttosto che un ritardo. Quella stagione ho fatto almeno 4 regali a mia moglie. A volte chiedono degli iPhone, a volte dei Rolex. È pazzesco».