Oriali Inter, manca l’accordo per la risoluzione: le ultime

Oriali Inter, manca ancora l’accordo per la risoluzione del contratto in scadenza nel 2022: le ultime

Non c’è ancora l’accordo per la risoluzione del contratto tra l’Inter e Gabriele Oriali, liquidato nella giornata di ieri attraverso un breve comunicato. Come spiegato La Gazzetta dello Sport, l’ex First Team Technical Manager lascia per scelta del club meneghino.

Molto legato a Conte, Oriali non era più una pedina strategica e non sarà sostituito. Dopo alcune settimane di trattative legali, non essendo stato trovato un accordo per la risoluzione consensuale, Oriali resterà a contratto con i nerazzurri per un ulteriore anno.