Oriali: «L'Inter sarà sempre casa mia, sono dispiaciuto...»

L’ormai ex dirigente dell’Inter Lele Oriali ha parlato del suo addio ai colori nerazzurri

Lele Oriali ha parlato per la prima volta dopo essere stato allontanato dal suo incarico. Di seguito le parole dell’ex dirigente dell’Inter ai microfoni di SportMediaset.

ADDIO – «Ovviamente sono dispiaciuto. Come può essere dispiaciuto chi deve continuare il suo percorso senza un’entità rimasta per tanti anni al suo fianco. Ma ciò che è accaduto mi ha fatto capire -se ancora ne avessi bisogno – che c’è tanta gente che mi ha voluto e mi vuole bene. Lo striscione esposto sabato allo stadio e i cori a me rivolti resteranno sempre dentro di me. Perciò voglio ringraziare tutti i tifosi che in questi anni mi hanno sostenuto anche con attestati di stima che valgono più di una grande vittoria. E poi, sia chiaro per tutti: l’Inter è e sarà sempre casa mia».

ZANETTI – «A lui va un ringraziamento speciale per ciò che ha detto. Lui sa benissimo quanto abbiamo lavorato per il raggiungimento dello scudetto che i tifosi aspettavano da undici anni. È stato un grandissimo successo al quale hanno contribuito in molti, a partire da Antonio Conte che ha saputo riportare l’Inter ai livelli che le competono».