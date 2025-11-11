Orsolini sicuro: «Italia, ti trascino al Mondiale e vinciamo insieme! Ecco cosa dobbiamo fare per raggiungere l'obiettivo» - Calcio News 24

Orsolini, l’Orso che sogna il Mondiale: tra Bologna e Nazionale la crescita di un leader silenzioso

In un campionato dove i gol scarseggiano, Riccardo Orsolini continua a brillare. Con cinque reti in undici giornate, l’esterno del Bologna guida la classifica marcatori della Serie A, superando bomber del calibro di Lautaro, Vlahovic e Kean. Un traguardo che testimonia la maturità raggiunta da un calciatore capace di reinventarsi, passando da talento discontinuo a punto fermo per club e Nazionale.

«Il Mondiale sarebbe il punto più alto della mia carriera», confessa Orsolini in conferenza stampa a Coverciano. A 28 anni, l’attaccante marchigiano vive uno dei momenti più felici della sua carriera. Con il tecnico Vincenzo Italiano, nel Bologna, ha trovato la continuità che cercava: «Negli ultimi due-tre anni abbiamo costruito un percorso importante. Siamo un gruppo unito, Bologna è un’isola felice dove i giovani crescono bene. Io stesso ho imparato a capire cose che prima trascuravo».

Il salto di qualità di Orsolini non è solo tecnico, ma anche mentale. Dopo le stagioni altalenanti e le convocazioni mancate, il ritorno stabile in Nazionale gli ha ridato fiducia. Con Gattuso alla guida degli Azzurri, l’«Orso» ha ritrovato entusiasmo e serenità: «Il mister ci ha trasmesso energia, tranquillità e voglia di lavorare. Quando c’è questo spirito, nasce una mentalità vincente. Io sono felice di essere tornato e voglio tenermi stretta la maglia azzurra».

In Nazionale, Orsolini ha segnato due gol in dodici presenze, ma spera di tornare presto a esultare. «Credo ancora nella qualificazione diretta ai Mondiali. Dobbiamo dare tutto contro Moldavia e Norvegia», ha dichiarato. Disponibile e generoso, è pronto a giocare in ogni ruolo pur di essere utile al gruppo: «Per l’Italia giocherei anche in porta. Conta la squadra, non il modulo».

Il sogno Mondiale, d’altronde, accompagna Orsolini sin dai tempi dell’Under 20. Nel 2017, in Corea del Sud, fu capocannoniere del torneo con cinque gol, portando l’Italia fino alla semifinale. Oggi, nove anni dopo, quel ricordo alimenta la sua fame: «Un Mondiale senza l’Italia mi metterebbe ansia. Abbiamo un dovere verso noi stessi e verso i tifosi. Voglio far parte di questa storia».

Con la maglia del Bologna e quella azzurra, Orsolini è pronto a scrivere un nuovo capitolo della sua carriera: da capocannoniere sorprendente a simbolo della rinascita di un calcio italiano che crede ancora nei suoi talenti.

