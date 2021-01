Osimhen ancora positivo al Coronavirus: il comunicato del Napoli

Victor Osimhen è ancora positivo al Coronavirus. Ecco il comunicato del Napoli sulle condizioni del centravanti nigeriano

Victor Osimhen è ancora positivo al Coronavirus. Lo comunica il Napoli con una nota su Twitter: il centravanti nigeriano ripeterà il test in settimana. In occasione di esito negativo, via agli accertamenti alla spalla dopo l’infortunio.

«Il tampone naso-faringeo molecolare effettuato questa mattina al calciatore Victor Osimhen, ha dato come risultato esito positivo al Covid-19. Il giocatore ripeterà il test in settimana».