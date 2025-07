Osimhen Galatasaray: ecco l’esito dell’incontro tra il club turco e il Napoli! Juve interessata, tutti gli aggiornamenti

Osimhen Galatasaray: arriva l’esito dell’incontro tra il club turco e il Napoli! Juventus interessata, tutti i dettagli

Il futuro di Victor Osimhen, attaccante nigeriano classe 1998 noto per la sua potenza fisica e il fiuto del gol, è al centro di una trattativa internazionale che sta assumendo i contorni di un vero e proprio giallo di mercato. Il Galatasaray, ambiziosa società turca con obiettivi di vertice in Champions League, ha manifestato l’intenzione di ingaggiare il bomber del Napoli, ma la trattativa è ancora lontana dalla conclusione.

Incontro a Milano: fumata grigia tra i club

Secondo fonti vicine alla trattativa, tra cui l’esperto di mercato Alfredo Pedullà, il recente vertice tra le dirigenze di Napoli e Galatasaray svoltosi a Milano non ha prodotto l’esito sperato. Nessuna rottura definitiva, ma nemmeno un accordo: il club azzurro, guidato dal presidente Aurelio De Laurentiis, rimane fermo sulla richiesta di garanzie bancarie valide a tutela del pagamento dei 75 milioni di euro previsti per il cartellino.

Fideiussioni ancora assenti: Napoli prende tempo

I dirigenti del Galatasaray, attualmente ancora presenti a Milano, testimoniano la volontà di chiudere l’operazione. Tuttavia, i documenti promessi relativi alle fideiussioni non sono ancora stati consegnati. Questi atti risultano cruciali per assicurare al Napoli una modalità di pagamento rateizzata e sicura.

De Laurentiis irremovibile: no sconti, no compromessi

Il Napoli, pur mostrando una certa apertura nonostante la clausola rescissoria ormai scaduta, è chiaro nel fissare i paletti: senza garanzie concrete e l’intera cifra pattuita, la trattativa si fermerà. Il presidente De Laurentiis, figura centrale e determinata nella gestione del club, non è disposto a rivedere le condizioni economiche.

Il mercato osserva: la Juventus segue gli sviluppi

Se il Galatasaray non presenterà le fideiussioni nelle prossime ore, l’affare sfumerà e il centravanti ex Lille tornerà ufficialmente sul mercato. Numerosi club europei, tra cui la Juventus, seguono con attenzione l’evolversi della situazione, pronti a inserirsi in caso di rottura definitiva.