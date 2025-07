Osimhen al Galatasaray! Ora l'arrivo è praticamente ufficiale. Ecco il comunicato e le cifre - Calcio News 24

Ora è ufficiale: Osimhen è un nuovo giocatore del Galatasaray. Ecco il comunicato ufficiale

Ora è ufficiale l’arrivo di Osimhen alla corte del Galatasaray. Ecco il comunicato sull’ormai ex calciatore del Napoli.

IL COMUNICATO

Il Galatasaray Sportif A.Ş. ha comunicato alla Piattaforma di Divulgazione Pubblica (KAP) di aver raggiunto un accordo con il giocatore e il suo club per il trasferimento del calciatore professionista Victor Osimhen.



La seguente dichiarazione è stata rilasciata alla KAP in merito alla questione:



È stato raggiunto un accordo con il suo club, la SSCN Napoli SPA, per il trasferimento del calciatore professionista Victor James Osimhen.



Un corrispettivo netto di trasferimento di 75.000.000 di euro sarà versato alla precedente società del giocatore.



Inoltre, come parte dell’accordo, il 10% del ricavato dalla successiva cessione del giocatore sarà versato alla SSCN Napoli SPA.



È stato firmato un contratto quadriennale con il giocatore, a partire dalla stagione 2025-2026.



In base all’accordo, il giocatore riceverà uno stipendio garantito di 15.000.000 di euro netti a stagione, un premio fedeltà di 1.000.000 di euro netti e un compenso per i diritti d’immagine di 5.000.000 di euro.



Annunciato al pubblico con rispetto.