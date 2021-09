Osimhen, Juve nel mirino: il Napoli punta allo sconto di pena

Victor Osimhen pronto a testimoniare in udienza puntando ad uno sconto di pena. Il nigeriano può esserci con la Juve

Come scrive oggi il Corriere dello Sport, il Napoli punta a ricevere uno sconto di pena per Victor Osimhen. Espulso in occasione della prima giornata contro il Venezia, il nigeriano ha già scontato una delle due giornate di squalifica che gli erano state imposte, ma con la Juve potrebbe essere già in campo.

Probabile, infatti, che l’ex Lille venga ascoltato da remoto in udienza nella speranza di veder ridotta la sua punizione, così da essere presente l’11 settembre contro i bianconeri. In casa azzurra si respira clima di fiducia.