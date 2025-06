Osimhen, la Juve è ancora sull'attaccante. Occhio però all'interesse da parte di quella rivale - Calcio News 24

Osimhen, duello Juventus-Liverpool: il nigeriano avrebbe già scelto con quale squadra giocare

Il nome di Osimhen torna prepotentemente al centro delle cronache di mercato. Secondo quanto riportato da Sport Mediaset pochi istanti fa, l’attaccante nigeriano sarebbe uno degli obiettivi principali della Juventus per rinforzare il proprio reparto offensivo in vista della prossima stagione. Ma non solo i bianconeri: anche il Liverpool avrebbe messo nel mirino il centravanti del Napoli.

La notizia ha del clamoroso, considerando che fino a poche settimane fa il futuro di Osimhen sembrava destinato all’estero, con piste che portavano soprattutto verso la Premier League o, in alternativa, al campionato saudita. E invece, a sorpresa, spunta con forza l’opzione Juventus, che potrebbe tentare un colpo ad effetto per regalare al tecnico Tudor un attaccante di livello internazionale.

Secondo le fonti di Sport Mediaset, la Vecchia Signora avrebbe addirittura un vantaggio competitivo rispetto al Liverpool. Nonostante l’irruzione del club inglese nella corsa per Osimhen, il bomber nigeriano avrebbe già manifestato una preferenza in caso di un possibile bivio tra Torino e Merseyside: sceglierebbe la Juventus.

Una decisione che, se confermata, avrebbe del sorprendente. Osimhen è reduce da stagioni da protagonista assoluto con la maglia del Galatasaray e un rendimento in costante crescita anche a livello europeo. Il suo valore di mercato resta molto alto, con una clausola rescissoria fissata intorno ai 120 milioni di euro, ma non è escluso che in caso di volontà chiara da parte del giocatore e apertura del Napoli, si possa trattare a cifre inferiori.

La Juventus, che vuole rilanciarsi come protagonista in Italia e in Europa, potrebbe davvero puntare forte su Osimhen per costruire un attacco esplosivo. L’interesse dei bianconeri è concreto, e il gradimento del giocatore rappresenterebbe un segnale importante.

Il futuro di Osimhen resta incerto, ma una cosa è chiara: il suo nome sarà uno dei più caldi di questo calciomercato estivo. Tra Juventus e Liverpool, il centravanti nigeriano potrebbe presto trovarsi davanti a una scelta cruciale. E, secondo le ultime indiscrezioni, avrebbe già fatto la sua.