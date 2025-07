Osimhen, ore decisive per il suo futuro! Nel mezzo anche una big italiana che vuole provare a trattare - Calcio News 24

Osimhen, ore decisive per il futuro: anche il Milan osserva da vicino. La situazione intorno al centravanti

Per Victor Osimhen, queste sono le ore della verità. Come riportato da Il Mattino, il futuro dell’attaccante nigeriano è sospeso e potrebbe essere deciso già nei prossimi giorni. Il Napoli, che detiene il cartellino di Osimhen fino al 2026 con opzione di rinnovo unilaterale fino al 2027, è fermo sulla clausola rescissoria da 75 milioni di euro, valida solo per club esteri. Tuttavia, il presidente De Laurentiis starebbe valutando anche proposte interne, senza però scendere a compromessi sulla cifra.

Tra le società interessate in Italia, c’è il Milan, alla ricerca di un centravanti di caratura internazionale per guidare l’attacco nella nuova stagione. Il profilo di Osimhen risponde perfettamente a queste esigenze: velocità, potenza e un senso del gol che potrebbe fare la differenza in rossonero. Il Milan, con Allegri alla guida e una rosa da rinforzare, osserva con grande attenzione gli sviluppi della situazione.

I rapporti tra Milan e Napoli, nonostante la rivalità storica, sono buoni, e ciò potrebbe agevolare un’eventuale trattativa. Tuttavia, la valutazione economica del giocatore rappresenta un ostacolo non da poco. De Laurentiis vuole monetizzare al massimo la cessione di Osimhen, puntando sulla clausola e sulla concorrenza di club stranieri, tra cui il Galatasaray, che avrebbe messo sul piatto 60 milioni, offerta rispedita al mittente.

Anche la Juventus segue da vicino la vicenda Osimhen. I bianconeri hanno intensificato i contatti con l’entourage del giocatore, valutando la fattibilità economica dell’operazione. Tuttavia, il Milan sembra più convinto dell’investimento, soprattutto alla luce della necessità di un bomber da affiancare a Leão e Pulisic.

Il desiderio di Osimhen resta quello di giocare in Premier League, ma non ha escluso un trasferimento in un top club italiano, a patto che il progetto tecnico sia ambizioso. E in questo senso, il progetto rossonero potrebbe rappresentare una tentazione importante.

Sarà questa la settimana decisiva? Il destino di Osimhen è ancora da scrivere, ma Milan e Juventus restano alla finestra, pronte a inserirsi se il Napoli abbasserà le sue pretese.