Osimhen, super plusvalenza da parte del Napoli! Quella squadra è intenzionata a fare sul serio - Calcio News 24

Osimhen pronto a lasciare il Napoli. Occhio però a quella big estera che potrebbe portare qualche sorpresa ai partenopei

L’Al Hilal si conferma tra i grandi protagonisti della finestra di mercato riservata alle squadre impegnate nel Mondiale per Club. Il club saudita, infatti, sta cercando di rinforzare il proprio organico con colpi di alto profilo e, secondo quanto riportato dal noto esperto di mercato Fabrizio Romano, ha messo nel mirino Victor Osimhen, attaccante del Napoli e uno dei pezzi pregiati del calcio europeo.

Stando alle indiscrezioni, l’Al Hilal ha presentato un’offerta ufficiale alla società partenopea: si parla di 65 milioni di euro come parte fissa, ai quali si aggiungono 5 milioni in forma di bonus legati al rendimento. Un totale di 70 milioni che dimostra quanto il club saudita sia determinato ad assicurarsi il centravanti nigeriano, protagonista con il Napoli nella scorsa stagione.

Nella giornata di ieri, la dirigenza dell’Al Hilal avrebbe anche avviato i primi contatti diretti con Osimhen per discutere dell’aspetto salariale, cercando di comprendere la disponibilità del giocatore a trasferirsi in Arabia Saudita. L’interesse del club arabo si inserisce in un contesto più ampio di investimenti importanti nel calcio da parte del paese, che punta a rafforzare il proprio campionato con giocatori di rilievo internazionale.

Ora la palla passa al Napoli. Il club del presidente De Laurentiis dovrà valutare se accettare o meno l’offerta, tenendo conto del valore di Osimhen sul mercato e dell’impatto che la sua eventuale cessione avrebbe sul progetto tecnico. I 70 milioni complessivi rappresenterebbero una cifra importante, un tesoretto che potrebbe essere reinvestito per rinforzare l’organico.

Antonio Conte, allenatore del Napoli, ha continuato la collaborazione con l’obiettivo dichiarato di rendere la squadra più competitiva e tentare di difendere lo scudetto conquistato nella stagione appena conclusa. La sua permanenza è un segnale forte della volontà della società di puntare in alto, e la decisione su Osimhen sarà cruciale per definire le strategie di mercato.

L’offerta dell’Al Hilal pone dunque il Napoli di fronte a una scelta delicata: trattenere il proprio bomber per rafforzare ulteriormente la rosa oppure incassare una somma consistente da reinvestire subito. I prossimi giorni saranno decisivi per capire quale direzione prenderà il club azzurro.