Manna sulla CESSIONE DI Osimhen: «Tante VOCI sul Napoli, ma la VERITA’ è soltanto questa qui»

Le parole del DS Manna su quella che sarà la cessione di Osimhen in casa Napoli. Ecco le ultime notizie di calciomercato

Dopo il successo per 1-0 nell’amichevole odierna del Napoli contro il Brest, il ds Giovanni Manna, ai microfoni di Radio CRC, ha voluto parlare della vendita di Victor Osimhen.

«In questi giorni si sono lette e dette tante cose. In questo momento siamo concentrati su quella che è la costruzione di un gruppo squadra. La situazione di Victor per noi è abbastanza chiara: è un giocatore del Napoli, in questo momento un po’ in ritardo di condizione. Stiamo lavorando su quelli che sono i giocatori che dovranno partecipare ai primi impegni ufficiali. Siamo tranquilli, siamo concentrati: la squadra in questo momento viene prima del singolo e quindi andiamo in questa direzione».