Osimhen andrà via da Napoli? L'analisi di quel giornalista esperto è tanto chiara quanto dura. Le ultime - Calcio News 24

Osimhen, il nodo del mercato Napoli: la Juve ci prova, ma De Laurentiis resiste. La situazione analizzata dall’esperto Umberto Chiariello

Nel consueto editoriale mattutino su Radio Crc, il giornalista Umberto Chiariello ha analizzato gli sviluppi del calciomercato del Napoli, soffermandosi in particolare sulla situazione di Victor Osimhen, sempre più al centro delle attenzioni delle big, in Italia e all’estero.

Il futuro di Osimhen resta incerto. Il bomber nigeriano, reduce da un prestito al Galatasaray, continua a far parlare di sé. Nonostante la clausola rescissoria del suo contratto sia valida esclusivamente per club stranieri – con Al-Hilal e lo stesso Galatasaray che monitorano la situazione – negli ultimi giorni è spuntato con forza anche l’interesse della Juventus. Secondo Chiariello, i bianconeri starebbero tentando di convincere Osimhen a forzare la mano, puntando sulla sua volontà per provare a ottenere uno sconto da De Laurentiis.

«Speriamo che Osimhen non si presenti al raduno», ha detto Chiariello. «È stato fondamentale per lo scudetto, ma ora rappresenta un vero problema per il Napoli. La Juve sembra voler logorare il presidente per abbassare le pretese, ma la clausola in Italia non vale, e la situazione diventa sempre più stucchevole.»

Intanto, il Napoli si muove sul mercato. Sono ufficiali gli arrivi di Scuffet, Okafor e Billing, quest’ultimo decisivo nella corsa scudetto con l’Inter. Definito anche l’acquisto di Lang per 25 milioni più 5 di bonus, e si avvicina Juanlu Sanchez dal Siviglia. Tuttavia, è Osimhen il vero nodo da sciogliere.

Il suo futuro influenzerà tutto il mercato azzurro. Se dovesse partire, il Napoli avrebbe bisogno di un sostituto all’altezza. Ma se restasse, senza la certezza di un impegno convinto, potrebbe diventare un peso. Le prossime settimane saranno decisive: De Laurentiis non vuole svendere, ma il pressing aumenta. E Osimhen, come sempre, è al centro della scena.